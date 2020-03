© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI «Abbiamo scelto di rimanere a Milano», in controtendenza con quanti sabato sera si sono presentati alla stazione Garibaldi per cercare di trovare posto sugli ultimi collegamenti in partenza dal capoluogo lombardo. Valeria e Sara Croce, le due sorelle ternane che studiano a Milano, fanno parte di quel 10 per cento dei fuori sede che hanno seguito le direttive del decreto che blocca tutto. Valeria, classe 1996, sta facendo l'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Economia e gestione di beni culturali e spettacolo alla Cattolica di Milano. Da ottobre ogni giorno si sposta a piedi da casa sua con un'amica, all'azienda, dove sta facendo una stage presso un'azienda e-commerce di artigianato di lusso.«Proprio per via dell'emergenza Coronavirus i capi ci avevano concesso di lavorare da casa dal 24 febbraio, perché la figura del product manager assistant lo consente, allora avevo deciso di rientrare a Terni dalla mia famiglia. Quando la sera prima è uscito il decreto che bloccava la Lombardia, è cambiato tutto.Perciò ho deciso di restare».«Quando due settimane prima è stata data la notizia del primo caso di Coronavirus in Lombardia dice Valeria - non avevo capito la gravità della situazione.. «Mi avrebbero fatta tornare, perché i treni partivano. Ma non mi pento assolutamente di essere rimasta a Milano, anche se le restrizioni sono rimportanti e neanche so se posso ancora andare a trovare mia sorella». Già, la sorella. Sara, due anni più piccola, studia all' Accademia di Belle Arti di Brera e vive insieme a altre sei compagne. «Neanche mi ha sfiorato il pensiero di tornare a casa dice Sara anche se adesso sono restata sola in casa». «Quelle che risiedono a Trieste o a Vicenza non sono proprio rientrate a Milano visto che le lezioni erano interrotte, un'altra, di Bologna, si è fatta venire a prendere dai genitori». «Credo che solo il 10 per cento degli studenti fuori sede che studiano a Milano, siano restati qui»- dice Sara.