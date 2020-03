Il profilo facebook si chiama "Io faccio il mio", una rete di solidarietà per coinvolgere i cittadini durante l'emergenza del Coronavirus. E questa mattina otto persone con vestiario idoneo, guanti e mascherine si sono mossi in città al parco La Passeggiata disinfestando panchine e giochi per bambini, ma hanno raggiounto anche l'area di Gabelletta e borgo Bovio. L’attività è stata portata avanti da una dita privata ma è stata «totalmente gratuita pertanto tutti i cittadini che volessero partecipare con un piccolo contributo fattivo sono pregati di dare una mano per l’approvvigionento di prodotti come candeggina ed alcool da recapitare quanto prima presso la sede in via Filangieri n.5 dalle 7.30 alle 19.30. Per info è possibile contattare il numero 335 8189863. Con le inormazioni che sono sul nuovo profilo Facebook. © RIPRODUZIONE RISERVATA