«Questa situazione in Italia mi ha tolto l'entusiasmo iniziale e le gambe senza la mente motivata non valgono nulla». Così Lorenzo Barone commenta la notizia dell'emergenza Coronavirus. Notizia arrivata fino in Siberia dove il 22enne viaggiatore solitario sta compiendo la traversata in in bicicletta di uno dei posti più freddi della Terra. Partito il 16 gennaio da San Gemini, Barone è atterrato a Magadan e da lì si è messo in viaggio per 44 giorni pedalando per 1.500 km fino a Ojmjakon, il cosiddetto 'Polo del Freddo'.

Da lì altri 650 km fino a Jakutsk, lungo i quali Lorenzo ha dovuto affrontare imprevisti di ogni tipo ma anche pedalato al fianco di splendidi cani e cavalli siberiani e scoperto l'accoglienza della gente che vive nei villaggi della Yakutia. Proprio lì un camionista che lo accolto per bere un the caldo lo ha informato dell'emergenza sanitaria scoppiata in Italia. «Vedrò come continuare e come poi rientrare in Italia» dice, consapevole che non sarà facile e soprattutto che il 14 aprile gli scade il visto per la Russia. «Oggi riparto da Jakutsk, ma non in bici, un camion mi porterà fino a Irkutsk per 3.000 km poi deciderò cosa fare».

Sui social c'è chi lo incoraggia: «Grande ragazzo. Tu sì che hai mente e cuore. Non come tanti ragazzi che non sanno quello che dicono e non sanno quello che vogliono della loro vita. In un momento così difficile per tutto il mondo non riescono a stare a casa sdraiati su un divano con computer o telefono. I nostri nonni o padri lasciavano la famiglia per andare in guerra con gli occhi pieni di lacrime. Forza Lorenzo #iorestoacasa» dice uno dei tanti messaggi sul suo profilo Instagram. Barone ha abbandonato il rigido inverno siberiano: la temperatura che nei giorni scorsi scendeva fino a -70° adesso raggiunge di giorno i -5° e solo di notte sfiora i -25°. Ha trovato la Primavera mentre l'Italia combatte l'emergenza sanitaria.

Ultimo aggiornamento: 11:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA