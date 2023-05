Narni Link, da domani è più facile arrivare in centro. Via al servizio di mobilità alternativa che collega la stazione dello Scalo a piazza Garibaldi

Parte domani, 13 maggio, Narni Link, il servizio intermodale del Regionale di Trenitalia e Busitalia, con interscambio a Narni stazione, che renderà più facile ed ecologico raggiungere il centro storico della città.

Il servizio di trasporto intermodale è nato dalla collaborazione tra il Regionale di Trenitalia e Busitalia - società del Polo Passeggeri Gruppo FS Italiane – e in sinergia con la Regione Umbria, committente e programmatrice dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

Dopo Assisi Link, Marmore Link, Orvieto Link, Piediluco Link e Spoleto Link, il servizio arriva anche a Narni nel fine settimana clou della Corsa all’Anello.

Un incentivo all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, privilegiando modalità di viaggio sostenibili che, proprio grazie al servizio intermodale, vengono rese più facili e comode.

«Il Narni Link - spiegaPolo Passeggeri FS in una nota - è una soluzione smart e sostenibile. Viaggiare in treno, mezzo green per eccellenza, e percorrere l’ultimo miglio tra la stazione e il cuore della città umbra con moderni autobus a basso impatto ambientale da 25 posti, riconoscibili dalla speciale livrea rossa con la scritta Narni Link».

Gli orari delle soluzioni di viaggio sono consultabili su tutti i canali di Trenitalia dove è possibile anche acquistare i biglietti. È sufficiente selezionare “Narni Centro” come località di partenza o di arrivo. Per chi viaggia localmente sul solo bus, il biglietto può essere acquistato direttamente a bordo senza maggiorazione di prezzo e presso le biglietterie Busitalia.

Presentando il biglietto del treno regionale valido con destinazione Narni, o l’abbonamento Trenitalia regionale in corso di validità per qualsiasi destinazione da e per l’Umbria, si accede ad uno sconto di 2 euro sull’ingresso ai musei comunali (Museo Eroli, Narni sotterranea e Rocca Albornoz) e di 5 euro sul biglietto d’ingresso alla giostra equestre finale del 14 maggio.