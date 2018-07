di Marcello Guerrieri

NARNI La Lega conquista un “seggio” al Comune di Narni dando seguito ai rumors di qualche tempo fa: Gianni Daniele, che è stato candidato a sindaco per due volte e che proprio due anni si era apparentato con la Lega, ha deciso di saltare il fosso e di mettersi organicamente insieme al partito del sindaco di Terni. “Non a caso avevo proprio rifiutato coalizioni con la destra cosa che non è nella mia storia. Le prospettive politiche della lega invece avevano, ed hanno, quel senso di apertura verso il popolo che è la spinta di qualsiasi lista civica, come la nostra lista civica “Tutti per Narni”. A dire la verità proprio la lega aveva un po' sgretolato la compattezza della linea politica della lista in quanto Piero Fiordi aveva preso cappello verso il partito di Salvini, divenendo uno dei principali organizzatori della campagna elettorale del sindaco di Terni Latini; Sandro Amici l’altro consigliere non seguirà Gianni Daniele, rimanendo nella stessa posizione in quanto non se la è sentita di abbracciare proprio la lega. Gianni Daniele si è rinvigorito: era rimasto molto deluso dal fatto che nelle ultime amministrative la sua stella era sembrata in calo, di risultati elettorali di sicuro ed aveva pensato anche di abbandonare la vita politica. Le prospettive che si aprono con questa alleanza, dischiudono nuovamente prospettive nuove che Daniele ed i suoi amici hanno intenzione, ora, di cavalcare: “Non penso alle prossime amministrative, sarò troppo vecchio e quindi largo ai giovani – dice – penso invece ad una diversa rappresentanza nelle altre competizioni elettorali. E comunque diventerò un punto di riferimento del sindaco Latini per quel che riguarda la collaborazione con il comune di Narni”.

