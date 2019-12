Nuovi doni all'ospedale "Goretti" da parte dell'associazione "Amici di Daniele"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova donazione all'ospedale "Santa Maria Goretti" di Latina da parte dell’Associazione "In ricordo di Daniele", il ragazzo deceduto per Aids e diventato un simbolo della lotta alla malattia.L'associazione fondata dalla mamma adottiva, Antonietta Parisi, da anni organizza iniziative per sostenere le necessità dell'ospedale. In questo caso al reparto di malattie infettive sono state donate 4 aste porta flebo e 2 bilance pesa persone: «Utili per monitorare il peso di alcuni pazienti, - spiega la mamma di Daniele - che purtroppo crescono solo di età e non di peso. Quelle che avevano in reparto sembravano dei pezzi da museo, praticamente dei reperti storici. Inoltre abbiamo donato al reparto di Neurologia altre 4 aste porta flebo, oltre a quelle già consegnate precedentemente. Credo che per quest’anno abbiamo finito, riprenderemo a gennaio 2020 con altri macchinari nei vari reparti. Sono sempre più convinta che servono cose più concrete e utili per curare i pazienti e per lo staff medico ed infermieristico. Come sempre l’Associazione ringrazia tutte le persone che da anni ci sostengono dandoci fiducia».