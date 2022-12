Narni, la banca del tempo cerca più volontari. «Aumentate le richieste di aiuto»

NARNI La banca del tempo cerca volontari. Un appello a quanti possono mettere a disposizione della comunità un pò del proprio tempo. «Vorremmo ampliare le attività sul territorio -spiegano - stringere collaborazioni con enti e associazioni per poter rispondere alle crescenti richieste di aiuto. Per far questo servono nuovi volontari».

Considerazione fatte mentre Massimo Ricci, vice presidente della Banca del Tempo di Narni, insieme a Nadia Paparelli sta preparando i buoni spesa, alimenti, abbigliamento e materiale scolastico, che saranno consegnati alle persone di difficoltà che abitano sul territorio.

Ad oggi sono centotrenta i soci sostenitori della banca del tempo, persone che, insieme alla Fondazione Carit, non fanno mai mancare il proprio contributo.

In questi giorni l’associazione è impegnata nell’organizzazione del concerto “19 note per un sorriso” in programma domenica 18 dicembre alle 17, all’auditorium San Domenico, e della lotteria di Natale, promossa con l’associazione World, che consentirà di acquistare defibrillatori da donare alle comunità di Terni e Narni.

«Offrire aiuto a chi si trova in difficoltà genera comunità inclusive, fondate sulla tutela dei diritti fondamentali - chiude Ricci - per questo lancio un appello a chi ha un po’ di tempo da mettere a disposizione degli altri, a recarsi nella nostra sede martedì, giovedì e sabato dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 17 alle 19».