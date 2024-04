Narni, passeggiata ecologica per ripulire la strada sulle sponde del lago Aia

NARNI Passeggiata ecologica per ripulire la provinciale che costeggia il lago dell'Aia. L’appuntamento è per domenica 7 aprile alle 9, di fronte agli impianti sportivi di Miriano di Narni.



Un evento organizzato dall’associazione Casale del Lago-Fare insieme, da tempo attiva per il benessere dei quartieri Berardozzo, Miriano, Santa Lucia e zone limitrofe.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Narni e la collaborazione di Fondazione Carit, Legambiente Verde Nera, A.F.D. Associazione familiari di persone con disabilità, Circolo Arci le Valli, Unitre Narni e Mi Rifiuto.

Info e prenotazioni entro il 5 aprile al numero 370 1106835.

