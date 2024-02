L’assessore Sebastiani inaugura un percorso di confronto con associazioni datoriali: primo incontro sul regolamento Tari

RIETI - Nel pomeriggio di mercoledì 28 febbraio l’Assessore al Bilancio Andrea Sebastiani, nella Sala Consiliare del Comune di Rieti, ha incontrato i rappresentanti delle attività produttive per inaugurare un percorso di dialogo, condivisione e confronto con le associazioni di categoria sul tema del regolamento TARI. I rappresentanti delle imprese, che hanno manifestato il loro apprezzamento per l’iniziativa, e che potranno inviare eventuali suggerimenti e proposte a cui verrà dato in tempi brevissimi riscontro formale, partecipando attivamente alla redazione di quanto verrà poi proposto in Consiglio Comunale.

«L’iniziativa - dichiara l’assessore Andrea Sebastiani - si pone nell’ottica di una Amministrazione Comunale più vicina a cittadini e imprese, una volontà che verrà realizzata entro il mese di settembre con l’apertura di uno sportello a cui accederanno i cittadini verso i quali l’Ente ritiene di vantare un credito, e nel quale il contribuente potrà confrontarsi, esporre le sue ragioni e solo dopo questa fase sarà avviato il percorso di riscossione.

A questo si affiancheranno info-point, posizionati nei quartieri e nelle frazioni più periferiche, nei quali i cittadini potranno ottenere tutte le informazioni riguardo ai tributi comunali, senza dover raggiungere il centro della città. Grazie a queste azioni cittadini e imprese avranno una occasione di dialogo e verifica delle proprie posizioni, e il Comune potrà giovarsi di performance di riscossione più efficaci. I reatini hanno diritto a servizi sempre più efficienti e di qualità, così come il Comune, al fine di garantirli, deve garantire modalità di riscossione più performanti. La riscossione coattiva deve essere considerata come estrema ratio, mentre il dialogo e il confronto sono la via da seguire».