L'associazione Clown Vip di Terni dona presidi e denaro al centro antiviolenza

"A causa della pandemia è da febbraio scorso che non possiamo più svolgere i nostri servizi, per questo abbiamo pensato di aiutare come possiamo, ovvero donando risorse e fondi a chi ne ha bisogno". A parlare è Stefano Stellati, presidente dell'associazione Clown Vip (vivere in positivo ndr) che dal 2008 porta un sorriso ai malati ricoverati nelle strutture di Terni e Provincia.

"Solitamente -spiega Stellati- operiamo presso i reparti di pediatria, geriatria e hospice dell'ospedale di Terni, la casa di riposo Villa Canali di Quadrelli. Purtroppo come tanti, in occasione del lockdown per contenere la diffusione del contagio, gli accessi alle varie strutture ci sono stati interdetti. Non potendo più metterci del nostro a livello di tempo e di risorse umane, abbiamo pensato ad un modo alternativo di essere utili, di alleviare anche solo qualche piccola difficoltà. Per questo, durante la prima fase, abbiamo donato risorse all'ospedale di Terni, mentre in questa seconda ondata abbiamo pensato di rivolgerci a strutture che, in particolare durante la pandemia, hanno vissuto momenti di particolare difficoltà. E nello specifico il carcere di Terni dove abbiamo portato mascherine, guanti e altri dispositivi di protezione individuale, la parrocchia dell'Immacolata Concezione guidata da Don Paolo a cui abbiamo fatto una donazione in denaro da devolvere alle famiglie in difficoltà e al centro Antiviolenza di Narni a cui abbiamo devoluto una parte dei fondi raccolti con il 5 per mille ".

L’Associazione Clown Vip Terni Odv è una delle 69 associazioni di volontariato diffuse in tutto il territorio italiano, che fa capo ad una federazione nazionale nata a Torino.

"La federazione -spiega ancora Stellati- sia a livello nazionale che locale, promuove il vivere in positivo. Da qui la sigla “VIP” (viviamo in positivo) che non è solo un acronimo ma è l’espressione esteriore di un modo di pensare e di essere.​ ​ ​



