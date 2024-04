Giovedì 4 Aprile 2024, 16:41

RIETI - La Sezione Aiga Rieti (Associazione giovani avvocati) torna in campo con un evento formativo e di grande attualità: i reati informatici. L’appuntamento è per domani, venerdì 5 aprile dalle ore 15 alle ore 18,30 nella Sala della Fondazione Varrone di Largo San Giorgio a Rieti. Magistrati, avvocati ed esperti di settore i relatori del focus su questa particolare e subdola tipologia di reati che abbraccia numerose fattispecie tra cybercriminalità, truffe online, riciclaggio elettronico di proventi illeciti, revenge porn, furti di identità, accessi fraudolenti a caselle di posta elettroniche, diffamazioni online e altro ancora, in un’epoca sempre più tecnologicamente avanzata e informatizzata e – proprio per questo - sempre più a rischio. Tutti temi che saranno affrontati domani sotto il profilo normativo ma anche sostanziale e processuale. “E’ un onore per noi poter contare sulla presenza di importanti relatori ed affrontare un tema del tutto nuovo per il mondo dell’Avvocatura – spiega il presidente Aiga Rieti, l’avvocato Matteo Angelini - posso dire che sarà un evento molto partecipato e un momento di studio, colleganza e socialità utile al Foro ed a noi tutti per rimanere costantemente aggiornati e pronti a salvaguardare i diritti dei nostri assistiti". Interverranno, tra gli altri, il presidente nazionale Aiga Carlo Foglieni e, in collegamento, anche la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone.