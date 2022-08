Narni, addio a Nando Canepone. «Uomo dal cuore grande»

NARNI Una città in lutto per la scomparsa di Nando Canepone. Cinquantasei anni, l'uomo era impiegato al Digipass. In tantissimi hanno voluto ricordarlo attraverso i social. «Un abbraccio amico mio -lo ricorda l'assessore Luca Tramini- dovevamo ripartire con tanti progetti ed idee dopo le vacanze. Invece questo tremendo scherzo. Ancora non mi sembra vero, non riesco a realizzare quello che è successo. Eri sempre geniale, pieno di idee per Narni e voglia di fare. Hai sempre creduto in me ed avevi sempre un consiglio ed una parola buona, abbiamo fatto cose bellissime per Narni. Gli altri progetti che avevamo in mente li porterò avanti con il doppio, il triplo dell’impegno e lo sai che hai la mia parola. Ma non sarà lo stesso». Una figura di riferimento anche per l'associazione Corsa all'Anello. « Per la Corsa all’Anello sei sempre stato un grande aiuto “dietro le quinte” e per questo ti saremo sempre grati.

Ci mancherai immensamente, fai buon viaggio caro Nando».