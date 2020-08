Narni: E’ arrivato il nuovo pickup della Protezione civile Prociv Arci

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’avevano sognato per tanto tempo: i depliant che lo raffiguravano si erano consumati cogli occhi. Poi il nuovo pickup multifunzione con annesso modulo antincendio che entra ufficialmente nel parco mezzi della Prociv Arci Narni. E, allora, tanti sono i mezzi antincendio che fanno capo al Comune.Il mezzo è arrivato grazie all'impegno del Presidente Lorenzo Filiberti e di tutti i volontari della Prociv Arci Narni, che hanno fatto molte iniziative di solidarietà per raccogliere i fondi necessari. Ma un contributo essenziale è stato quello dei Cinque Stelle avendo partecipato all'acquisto del mezzo per una cifra pari a metà dell'importo, tutti insieme parlamentari, attivisti, consiglieri regionali e comunali ed anche alla Sottosegretaria Laura Agea “Sarà di estremo aiuto non solo al nostro comune ma anche alla provincia di Terni e alla nostra regione” dice Lorenzo Filiberti, il patron della Prociv Arci.Anche l’assessore alla Protezione civile, Marco Mercuri plaude all’iniziativa: il fatto che la dotazione attuale si è semplicemente raddoppiata non può che farci estremo piacere. Siamo sempre dalla parte di chi fa le cose e le sperimenta sul campo”.“E' semplicemente un sogno che si avvera - dichiara Luca Tramini, consigliere comnunale - una sfida che il presidente Lorenzo Filiberti aveva lanciato quasi un anno fa e che noi abbiamo colto immediatamente. Un traguardo che all'inizio sembrava impossibile da raggiungere, un'avventura fantastica che ha fatto diventare quel sogno realtà ed oggi possiamo finalmente toccarlo con mano”.