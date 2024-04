Scudetto Sir: Perugia campione d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - La Sir è campione d'Italia, battuta Monza 3-1. Decisivo ancora una volta Wilfredo Leon, capace anche stavolta di tirar fuori la propria classe nei momenti decisivi della partita. I Block Devils conquistano il quarto titolo stagionale dopo Supercoppa, Coppa Italia e Mondiale per Club. In gara 3 era stato decisivo il servizio e anche stavolta è stato così. Simone Giannelli Mvp della finalissima. «Sono felicissimo di portare questo successo per i tifosi dopo mesi di difficoltà per l'infortunio, oggi abbiamo superato quelle difficolta. La vittoria ripaga dei sacrifici fatti», ha detto Wilfredo Leon al termine della partita, con una go-pro al collo accesa per riprendere tutta la festa scudetto. «Grazie ad Angelo Lorenzetti per aver creduto in me», ha concluso Leon.