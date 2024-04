Domenica 28 Aprile 2024, 11:01

TERNI Hanno rubato un'utilitaria parcheggiata a Borgo Bovio e l'hanno utilizzata per fare un giro. Braccati dai parenti della vittima del furto hanno preferito abbandonare la vettura nella zona di Rocca San Zenone e cercare di sparire. Una bravata che ha visto la mobilitazione di parenti e conoscenti della proprietaria, un'anziana ternana, e che ai due giovanissimi ternani è costata un denuncia per ricettazione in concorso. Nei guai un 18enne e un 17enne, entrambi incensurati. Il furto risale a una settimana fa quando i due, per ragioni tutte da ricostruire, sono saliti sulla vecchia Lancia y di proprietà della signora ternana e poi sono partiti per andare in giro nella zona est della città. All'inizio il marito della donna aveva pensato che l'auto fosse stata presa da sua moglie ma quando è entrato a casa e l'ha vista lì ha capito che la vecchia utilitaria era stata rubata.

I parenti della coppia si sono messi a cercarla ovunque lanciando pure l'appello sui social per chiedere aiuto a chiunque l'avesse incrociata. Un'altra parente ha visto l'autovettura nella zona di Ponte d'Oro e a quel punto il genero della vittima del furto si è messo al volante della propria auto per andare a caccia dei ladri. Poco dopo ha incrociato la Lancia y a Rocca San Zenone, ha visto che nel veicolo c'erano due giovanissimi, ha provato a fermare la vettura ma non c'è riuscito. In quei momenti i due ragazzi, spaventati e col timore di essere beccati, hanno abbandonato l'autovettura e se ne sono andati via a piedi. Il parente dell'anziana li ha visti mentre camminavano lungo via Tre Venezie, dove poco dopo sono stati fermati dai carabinieri che nel frattempo erano stati allertati per il furto dell'auto. La pattuglia della sezione radiomobile del norm li ha bloccati nei pressi del sottopassaggio pedonale e portati in caserma. Ai militari i due non hanno saputo dare spiegazioni plausibili al loro gesto. Una bravata, ritengono gli investigatori dell'arma, forse un modo per combattere la noia, un episodio che ha visto mobilitarsi una serie di persone. Trasformate in investigatori per cercare di ritrovare la vecchia utilitaria che alla proprietaria serve per i suoi spostamenti quotidiani. La vettura, accerteranno i militari, era stata lasciata lungo la strada a Rocca San Zenone. Abbandonata dai due che si sono sentiti braccati dai parenti della vittima del furto e hanno preferito la fuga. La Lancia y è stata riconsegnata alla donna, i due denunciati, il 18enne alla procura ternana, il 17enne alla procura del tribunale dei minori di Perugia.