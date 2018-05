Un funerale partecipato quello che ha accompagnato Elio Giulivi all’ultima dimora: tanta gente, della “sua” fabbrica, del mondo del calcio, che era stato il suo mondo per decenni. E poi una ulteriore tappa, allo stadio del San Paolo, che Giulivi aveva creato, fatto diventare importante. Lì, tra due ali di folla, davvero l’ultimo saluto, nel sole, come sarebbe piaciuto a lui. Presenti anche Luigi Abete, che aveva lavorato a lungo con Giulivi in Lega ed in Federazione. Ma anche Petrucci, già presidente del Coni che aveva continuato a frequentare Giulivi anche dopo la “caduta” della sfortunata partita Rieti – Pomezia. Presente pure Paolo Tagliavento, arbitro ternano, che conosceva Giulivi da una vita. Inoltre Paolo Berrettini, l’allenatore, che aveva iniziato a volare verso i vertici della federazione, insieme a lui. Ma anche tanti presidenti, che gli si erano sempre rivolti, giocatori, allenatori del territorio, cresciuti nel mito di Giulivi.E poi tanti ragazzini, maschi e femmine, quelle del Narnia 2014, società che è la continuazione di quella polisportiva aziendale che Giulivi aveva creato: il feretro si è fatto spazio in mezzo a loro, adagiandosi in uno spicchio di campo, verde, come pretendeva che fosse. In segno di lutto tutte le attività sportive del Narnia 2014 sono state sospese.

Lunedì 14 Maggio 2018



