Narni: ​ il 25 aprile inaugurazione del nuovo campo della Corsa all'Anello

Verrà inaugurato giovedì 25 aprile alle 16 il nuovo Campo de li Giochi della Corsa all’Anello, che sorgerà sugli spazi dell’ex antistadio San Girolamo. L’evento, intitolato “Quell’infinita via a forma di otto” presenterà molte sorprese legate ai 50 anni della gara equestre cittadina, con uno sguardo al futuro suggellato dal traguardo della realizzazione della nuova struttura sportiva.I lavori procedono in maniera spedita e permetteranno ai cavalieri che disputeranno il 12 maggio la Corsa all’Anello, di effettuare le prime prove libere il 20 aprile, prima dell’inizio della festa e dell’inaugurazione ufficiale. La seconda sessione di prove si terrà invece il 27 aprile seguita dalla terza che avrà luogo il 4 maggio.In questi giorni i tecnici stanno procedendo alla piantumazione dell’erba che crescerà nelle zone al di fuori della pista rigorosamente in sabbia dove è stato sistemato, tra le altre cose, un fondo drenante studiato appositamente. Sul campo sono stati già sistemati anche gli stalli dai quali partiranno cavalli e cavalieri che correranno la giostra. E’ stata organizzata anche un’area nuova per il posizionamento dei box dei cavalli.I lavori stanno interessando anche le gradinate, che conterranno 2282 posti a sedere (più 13 per le persone disabili). Dal lato opposto sono stati sistemati già due “moduli” davanti al porta anelli nei quali ci sarà spazio per lo speaker, i giornalisti e per i giudici addetti ai congegni. Verranno collocate anche altre tribune per le autorità, gli sponsor e i costumanti del corteo storico.“Siamo molto soddisfatti – hanno spiegato i responsabili della segreteria tecnica dell’Associazione Corsa all’Anello Filippo Miliacca e Giovanni Cipiccia – del grande lavoro che stiamo portando avanti insieme alla nostra squadra. La realizzazione del nuovo Campo de li Giochi rappresenta per noi e per tutta la città, un grande traguardo. Quest’anno, lavorando davvero in maniera spedita, siamo riusciti a portare avanti i lavori previsti. Nei prossimi anni il nostro intento è quello di migliorare sempre di più la struttura”.