Giovedì 18 Maggio 2023, 12:30

FOLIGNO - Nuovi box per i cavalli, una box veterinari e una box servizi. Ma anche una nuova area parcheggio di servizio, di una area bar e un foyer autorità. E a completare il tutto il restyling esterno della facciata esterna della struttura. È la sintesi dell’intervento, che prenderà il via dopo le Quintane 2023 e che interesserà “Il Campo de li Giochi” che diventerà, definitivamente, il “Teatro della Giostra della Quintana”. Il tutto per un impegno di spesa, con fondi Pnrr, che sfiora il milione di euro.

IL PARTICOLARE

A spiegare dettagli e filosofia dell’intervento è, contattato sul punto da Il Messaggero, l’assessore comunale ai Lavori Pubblici e vicesindaco Riccardo Meloni. “L’intervento complessivo – spiega Meloni – avrà una portata che cambierà sostanzialmente l’aspetto del Campo de li Giochi. L’area di gara, e cioè la pista, non sarà interessata. L’intervento, invece, prenderà le mosse dall’abbattimento della vecchia palestra, della quale rimarrà una quota a testimonianza di ciò che c’era. In quel punto sarà realizzato un parcheggio di servizio per i van adibiti al trasporto cavalli. Si andranno poi a realizzare nuovi box per i cavalli. Ce ne sarà uno per ciascun rione e ci sarà pure la messa a dimora di un albero per ciascuna struttura così da garantire ombra. Ci saranno poi box servizi e box veterinari. I box saranno realizzati con legno proveniente da foreste con tagli controllati e si darà corpo alle buone pratiche dell’economia circolare. Quella che era la zona – prosegue l’assessore – della ex piscina diventerà un galoppatoio a disposizione dei rioni per il pre e post prestazione in pista. In zona Tribuna centrale-autorità vedrà la luce un ‘area bar e un foyer. Andremo a realizzare nuovi bagni per i disabili e a ristrutturare quelli già esistenti completando il tutto con la riqualificazione esterna della parte del Campo de li Giochi che si faccia su via Nazario Sauro. Si tratta di un intervento molto importante, da quasi un milione di euro, frutto della professionalità dei tecnici dell’area Lavori Pubblici. Voglio ringraziare il sindaco Zuccarini e i colleghi di Giunta perché questo progetto spiega ancora una volta l’amore per la Giostra della Quintana e il peso che questa importantissima manifestazione ricopre su scenari – conclude il vicesindaco - sempre più vasti”.

IL PROGRAMMA

Proseguono, intanto, gli appuntamenti del programma di Giostra che accompagnano verso la Quintana de La Sfida si sabato 17 giugno. Prossima tappa sarà quella di giovedì 25 maggio quando per le vie del centro prenderà forma la “Notte di Bandiere”. Si prosegue il 27 nella Corte di Palazzo Trinci quando alle 20.15 tornerà “La Cena Grande”. Si passa al 1 giugno con l’apertura del Quintana Point nel foyer dell’ex Teatro Piermarini in Corso Cavour e quindi dall1 al 3 giugno e dal 5 al 16 giugno apertura delle taverne. Venerdì 2 giugno in ciascun rione, alle 17.30 “Investitura del cavaliere” e alle 18.30, dal palazzo comunale “Ostensione delle bandiere”. Il 4 giugno al Campo de li Giochi, dalle 21, “Prove Ufficiali”. E ci sarà ancora molto altro da vivere.