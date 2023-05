Foligno, Giostra della Quintana: cambia volto il Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”

FOLIGNO - “Ristrutturazione, risistemazione, rifacimento”. Sono le parole d’ordine, in chiave Pnrr, che ruotano intorno alla futuro, sempre più “presente” che andrà a cambiare, in meglio, la veste del “Campo de li Giochi” che sarà definitivamente il “Teatro della Quintana”. Lo ha annunciato, nel suo intervento nel corso dlela presentazione del programma di giugno de La Sfida, l’assessore alla Quintana, Decio Barili che ha snocciolato anche altre importanti questioni. “Stiamo lavorando – ha detto Barili – come amministrazione comunale, come giunta e nella persona del sindaco Zuccarini, ad un accordo di valorizzazione, da realizzare da qui a breve, per la Quintana. E nello specifico per il Museo dlela Quintana, una realtà sempre più apprezzata e vissuta. Il Museo diventerà definitivamente una responsabilità dell’Ente Giostra della Quintana”. L’assessore Barili ha poi svelato un importante ed ulteriore progetto. “ Da qui a qualche mese – ha deto l’assessore alla Quintana – si andranno a realizzare importanti lavori al Campo de li Giochi. Lavori di risistemazione, rifacimento e ristrutturazione. E lo faremo attraverso il Pnrr, in piano nazionale di ripresa e resilienza che, attraverso un bando che abbiamo vinto, porterà alla riorganizzazione complessiva di quello che sarà definitivamente e con una nuova immagine e una migliore fruibilità il “Teatro della Quintana” e cioè il Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti””.

Un segnale ulteriore di collaborazione a doppia mandata tra Giostra della Quintana e Comune. Come sottolineato dal sindaco Stefano Zuccarini: “Il connubio tra amministrazione comunale e Quintana è inscindibile: abbiamo ospitato in consiglio comunale l’insediamento del nuovo Direttivo e dei Priori; un legame che ci ha visto uniti al Ttg di Rimini, a Tipicità di Fermo, alla tappa della Tirreno – Adriatico, e proprio questa settimana firmeremo la convenzione per la gestione del Museo Multimediale. Ringrazio l’assessore alla Quintana Decio Barili per preziosa collaborazione, e tutti i quintanari che riescono sempre a farci vivere grandi emozioni. Buona Quintana!”. Tutto pronto, quindi, per la giostra dlela Quintana de La Sfida di giugno con tante novità e il ritorno della Cena Grande, del Gareggiare dei Convivi e, come ricordato dal primo cittadino: “si preannuncia una Sfida sempre più avvincente, a partire dalla nuova formula delle prove ufficiali”. Il tutto senza mai dimenticare il ruolo essenziale che da sempre viene ricoperto dai popolani dei dieci rioni della Giostra. Sono loro, infatti, il vero motore e l’anima della manifestazione in una ottica, come dimostrato dal successo della Festa del Popolano, che li vede rivali in campo e mai fuori dove sono tutti uniti per la buona riuscita della manifestazione.