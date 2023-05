Narni, Corsa all'Anello. Partito il conto alla rovescia per la sfida al Campo de li Giochi

Poche ore alla sfida delle sfide. Domani alle 16, al Campo de li Giochi davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, i cavalieri di Mezule, Santa Maria e Fraporta si contenderanno il "de anulo argento". Una serie di scontri diretti in cui a farla da padrone saranno velocità, tecnica e sangue freddo. Chi per primo riuscirà a infilare l'anello montato su un braccio meccanico vince il duello e porta punti preziosi alla propria squadra. Tre tornate, ognuna composta da tre gare dirette, al termine delle quali si decreterà il terziere vincitore che, secondo tradizione "ne vanterà gloria per l'anno intero". L'avversario da battere in questa edizione 2023 è Mezule, trionfatore della Corsa 2022. Per farlo, ogni scuderia ha calato i suoi assi. Per il terziere Mezule correranno Cristiano Liti su Air County, Tommaso Finestra su Scoiattolina, Ernesto Wilmi Santirosi su Deserto Proibito. Per il terziere Fraporta ci saranno Luca Paterni su Mazzini, Jacopo Rossi su Don Medellin, Leonardo Piciucchi su Sou Encantada. Infine per il terziere Santa Maria scenderanno in campo Tommaso Suadoni su In the Woods, Marco Bisonni su Sky Bridge, Marco Diafaldi su Spirit of Fall. Per la prima volta dopo venticinque anni, il terziere arancioviola si giocherà la corsa senza Diego Cipiccia, oggi responsabile della scuderia.