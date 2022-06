Foligno, Giostra della Quintana: il rione Badia aprirà le prove ufficiali al Campo de li Giochi

FOLIGNO - “Conservate le tradizioni”. È la chiosa con cui Mykola Matsenko, autore del palio della Giostra della Quintana de La Sfida ha concluso il suo video-intervento con cui ha spiegato il senso dell’opera “Rosa rossa-Fiore dell’Amore” che il 18 giugno sarà assegnato al vincitore della Singolar Tenzone. Una festa nella festa, quella andata ins cena domenica sera all’Auditorium San Domenico e che ha visto salire sul palco i priori e i 10 cavalieri di Giostra. Tutti pronti a dar battaglia per decretare chi sarà il più bravo tra i bravi. E quella di domenica è stata anche l’occasione per l’estrazione dell’ordine di partenza della sessione di prove ufficiali in programma il sabato 5 giugno al Campo de li Giochi “Marcello Formica e Paolo Giusti”. Ad aprire le danze sarà il rione Badia (priore Filippo Pepponi, cavaliere Lorenzo Melosso, dama Emily Menichetti) seguito da, nell’ordine di ingresso in pista: Cassero (Fabio Serafini, Luca Innocenzi, Giada Ceccarani), Ammanniti (Federico Fiordiponti, Tommaso Finestra, Federica Sclippa), Contrastanga (Carlo Mattioli, Daniele Scarponi, Silvia Romagnoli), Giotti (Alfredo Doni, Massimo Gubbini, Cristina Bianchini), La Mora (Massimo Montanari, Mattia Zannori, Eleonora Donati), Morlupo (Elisabetta Maggi Leoncilli Massi, Alessandro Candelori, Michela Cerbini), Pugilli (Riccardo Federici, Nicholas Lionetti, Michela Boldrini), Spada (Riccardo Ricci, Pierluigi Chicchini, Francesca Mola), Croce Bianca (Andrea Ponti, Lorenzo Paci, Valentina Angeli). In apertura dell’evento il presidente dell’Ente Giostra della Quintana Domenico Metelli ha detto che: 2Il 2022 è un anno di emozioni, di ripartenza dove la Quintana, luna delle poche manifestazioni in Italia e in Europa non fermata nemmeno dalla pandemia, torna per gioire. E ci sarà un Corteo Storico pieno di novità. Ci saranno tante occasioni per tornare ad avere un po’ di leggerezza attraverso l’impegno della Quintana in tutte le sue declinazioni. Ci saranno eventi promossi dall’ente e tanti firmati dai rioni con i popolani, i binomi e le taverne”.

IL PROGRAMMA

Il programma degli appuntamenti prosegue domani con apertura Quintana Point e , alle 20 a Sant’Eraclio, cena “O fuor per le campagne amene” e alle 21, in centro a Foligno “Notte di bandiere”. Si passa al 2 giugno con, dalle 17.30, investitura dei cavalieri dei 10 rioni e alle 18.30 ostensione delle bandiere dal Palazzo Comunale. Alle 19 in piazza della Repubblica spettacolo Gruppo Sbandieratori e Musici Città di Foligno e alle 20.30 cene rionali in onore di dama e cavaliere. Poi 3 e 4 giugno e dal 6 al 17 giugno apertura delle taverne. Il 3 giugno alle 18 conferenza su “La collezione Barocca della quadreria Roscioli” quindi domenica 5 giugno alle 21 al Campo de li Giochi, prove ufficiali. Giovedì 9 dalle 16 alle ore 20 apertura apertura biglietteria e venerdì 10 a Palazzo Comunale “Quistu e quillu” (ma con moderazione) Storia semiseria di testo e lingua nella prima edizione della Divina Commedia. Il 12 alle 17.30 Gara dei Tamburini e Prove Ufficiali del Suono Unico, martedì 14 ore 18 piazza della Repubblica concerto della Banda Musicale della Guardia di Finanza; venerdì 17 Sfilata, Lettura del Bando e Benedizione dei Cavalieri. Sabato 18 dalle 21 Giostra della Quintana “La Sfida”. Tutto pronto, quindi, per vivere il clima Barocco con la Giostra della Qui tana della ripartenza. La Sfida di giugno sarà un banco di prova per poi fare ancor più sana festa nell’edizione della tradizione e cioè La Rivincita di settembre.