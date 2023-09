Narnese e Orvietano, via ai cantieri stradali. Da Amelia a Baschi la mappa degli interventi

NARNI Via al cantiere dulla strada provinciale 1 tuderte narnese. L'intervento interesserà la pavimentazione stradale bisognosa di ripristino. Ad eseguirli sarà Anas. I lavori riguarderanno soprattutto il tratto compreso fra l’innesto con la Sp 3 Ter e la Ss 3 Flaminia (zona Tre Ponti ed oltre). Un provvedimento necessario alla luce del deterioramento del piano viabile dovuto all’aumento del traffico pesante, conseguente alle deviazioni dei mezzi nel corso del cantiere sul viadotto Montoro.

Per consentire lo svolgimento del cantiere, la provincia ha emanato anche un’ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da movieri o semaforo fino al 19 ottobre.



«E’ una notizia importante – commenta la Presidente della Provincia Laura Pernazza – l’Anas, che ringrazio, ha recepito le nostre richieste affinché provvedesse ai necessari lavori lungo una strada che registra notevoli flussi di traffico e che è importante anche come raccordo con le principali arterie del territorio».



Venerdì 22 settembre invece, prenderà il via il cantiere sulla strada statale 205 Amerina (Orvieto-Baschi).

In questo caso, l'intervento comprende il miglioramento del tracciato stradale nel tratto dei “Fori di Baschi” dal km 47+150 al km 48+600.

La stessa Anas ha previsto una viabilità alternativa fino al 2 ottobre, considerando anche il divieto di transito agli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 70 quintali sulla SP 46.

Per tutta la durata del cantiere, le strade alternative percorribili saranno:

Traffico proveniente da Nord–Orvieto e diretto a Sud – Amelia sarà deviato sulla SP 46 all’incrocio “Lubriano” in prossimità del km 48+600, proseguirà fino all’incrocio con la SP 98 e da qui transitando lungo la medesima strada provinciale SP98 riprenderà la S.S. 205 in prossimità dell’incrocio” Castiglione in Teverina” al km 47+150. Il traffico proveniente dalla direzione opposta (Sud – Amelia) e diretto ad Orvieto – Autostrada A1 seguirà lo stesso percorso in direzione inversa. Veicoli a pieno carico con massa superiore a 70 quintali:

Per le provenienze da Nord – Orvieto e dirette a Sud – Amelia utilizzeranno l’autostrada A1 in direzione Sud dallo svincolo autostradale di Orvieto allo svincolo di Attigliano, per poi proseguire sulla viabilità secondaria. Per le provenienze da Sud–Amelia e dirette a Orvieto l’itinerario consigliato è utilizzare il percorso indicato fino all’incrocio con la SP 46, proseguire in direzione Lubriano e successivamente in direzione Orvieto. Per le provenienze da Sud – Amelia e diretta Autostrada A1 in direzione Nord, l’itinerario consigliato è utilizzare la S.S. 448 in direzione E45- Todi, e da qui proseguire lungo la S.S. 3 bis / E45 in direzione Nord verso lo svincolo autostradale di Bettolle.