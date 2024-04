Martedì 30 Aprile 2024, 12:00

FOLIGNO - Una modalità smart per collaborare nel campo della sanità. È il senso che riassume la collaborazione, rinnovata nelle scorse ore, tra il Centro Nazionale di Selezione e reclutamento dell’esercito e la Asl 2. Una collaborazione che prosegue dal 2012, primo anno di firma del protocollo d’intesa, che prevede, anche in forza di importanti e recentissime novità, che tutto il personale sanitario in forza al Centro di Selezione possa prestare la propria opera professionale anche nelle strutture sanitarie della Asl 2. Il personale sanitario militare, psicologi, infermieri professionali e tecnici di radiologia medica vanno quindi ad esercitare la loro professionalità anche in ambito Asl 2. Gli ufficiali medici, inoltre, in base alle loro specialità possono essere impiegati negli ambulatori specialisti anche per un eventuale abbattimento delle liste d’attesa. Di contro la Asl 2, in armonia con le esigenze organizzative delle strutture interessate, mette a disposizione del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell‘Esercito, specialisti in cardiologia, oculistica, otorinolaringoiatria, radiologia, psichiatria, medicina legale, internista o igienista nei casi in cui sia richiesto il loro contributo in “emergenza”, cioè nei casi di indisponibilità improvvisa degli ufficiali medici specialisti allo scopo di scongiurare l’interruzione delle attività concorsuali. Nell’impegno è prevista pure l’attivazione, qualora necessario per il proseguimento delle attività concorsuali, una corsia preferenziale nell’esecuzione di accertamenti diagnostici non eseguibili all’interno del Centro che ha la sua sede nella Caserma Gonzaga. Una collaborazione bidirezionale che vede il Centro mettere a sua volta a disposizione dell’Asl 2 le proprie infrastrutture per lo svolgimento degli eventi formativi Ecm (educazione continua in medicina), le proprie sale per concorsi e convegni, da utilizzare per le iniziative e gli eventi di formazione e per fini istituzionali. A firmare il rinnovato, e integrato, protocollo sono stati il Comandante del Centro, il generale di brigata Giorgio Guariglia ed il direttore generale facente funzioni dell’Asl Piero Carsili. Si tratta di una collaborazione importante perché permette ad Esercito e Asl 2 di dare corpo ad un impegno che è tutto a favore dlela collettività- Impegno che guarda agli utenti delle strutture sanitarie pubbliche ma che tiene parimenti conto dei candidati che ogni anno arrivano a Foligno per sottoporsi alle procedure concorsuali al Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito. Un esempio ulteriore di questa collaborazione è il passaggio che riguarda l’impiego degli ufficiali medici per contribuire all’abbattimento delle liste d’attesa.