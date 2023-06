Narni, raccorto Terni-Orte. Riapre lo svincolo Narni-Capitone. Fine lavori anche a San Liberato

NARNI Raccordo Terni-Orte. Riapre al traffico lo svincolo Narni scalo-Capitone. Stop allo scambio di carreggiata, si torna a viaggiare su due corsie per senso di marcia. Completati i due cantieri in corrispondenza dell'uscita. Si tratta degli interventi di risanamento profondo della pavimentazione, realizzato su circa 2 chilometri della carreggiata nord. L’ultimo tratto di un lotto di cinque chilometri, ad oggi completati, per un investimento complessivo pari a circa quattro milioni di euro.

Nei giorni scorsi sono terminati anche i lavori di sostituzione delle barriere laterali di sicurezza a San Liberato.

Il cantiere, esteso per circa 2,5 chilometri, è stato chiuso con qualche giorno di anticipo rispetto alle previsioni. L'intervento rientra nei lavori di sostituzione delle barriere laterali su alcuni tratti della Ss 675, per un investimento totale di quattro milioni di euro.