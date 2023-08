Narni, rifacimento del manto stradale in zona Tre Ponti. Cantiere programmato per settembre

NARNI Zona Tre Ponti, programmato il cantiere stradale. Inizieranno entro la prima metà di settembre i lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali sul tratto della strada provinciale 1 che va da zona Tre Ponti fino all'innesto del col strada statale Flaminia 3 A eseguirli sarà l’Anas che ha comunicato ufficialmente la notizia all’amministrazione provinciale, facendo seguito agli accordi che erano intercorsi fra i due enti.

Un intervento che si è reso necessario alla luce del deterioramento del piano viabile a causa dell’aumento del transito di mezzi pesanti conseguente alla chiusura temporanea del viadotto Montoro.

Secondo quanto comunicato da Anas alla provincia, i lavori prevedono il rifacimento degli strati di usura e di binder per uno spessore complessivo di 10 centimetri nella maggior parte dell’intero tratto stradale.

«E’ una notizia importante – commenta la Presidente della Provincia Laura Pernazza – l’Anas, che ringrazio, ha recepito le nostre richieste.

Avevamo infatti più volte sollecitato l’ente stradale affinché provvedesse ai necessari lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza per il traffico civile e commerciale lungo una strada che riveste notevole importanza sia per i flussi veicolari della zona che per quelli di raccordo con le più importanti vie di comunicazione».