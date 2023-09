Terni, cantieri sul raccordo Terni Orte. Chiusura in vista per lo svincolo verso Perugia

TERNI Cantieri sul rato Terni Orte. Chiusura in vista per lo svincolo verso Perugia Cesena. «A partire da lunedì 11 settembre - annuncia Anas - saranno avviati i lavori di risanamento profondo della pavimentazione in un nuovo tratto della carreggiata sud all’altezza dello svincolo per Cesena-Perugia, in prosecuzione dei tratti già risanati».

Per questo motivo, il traffico sarà regolato a doppio senso in carreggiata opposta, mentre sarà provvisoriamente chiusa la rampa che consente l’uscita in direzione Perugia/Cesena per il traffico proveniente da Terni.

In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Orte, invertire la marcia utilizzando lo svincolo di San Gemini e uscire allo svincolo per Perugia/Cesena.

Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno su due turni senza interruzioni per 12 ore al giorno.

Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 settembre, salvo condizioni meteo sfavorevoli.

L'intervento consisterà nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione fino a oltre 60 centimetri di profondità e nella realizzazione di un nuovo piano viabile con asfalto di tipo drenante, oltre al rifacimento della segnaletica orizzontale e delle opere idrauliche.

Questo tratto costituisce la seconda fase di un intervento da 3,5 km circa di carreggiata per un investimento complessivo di 3,5 milioni di euro. La prima fase (2,15 km) era stata ultimata a giugno.

Nel frattempo, proseguono le attività sulla strada statale 675bis, l’arteria a doppia carreggiata che collega l’innesto E45 con strada della Campore (Narni), dove sono in corso i lavori di risanamento profondo della pavimentazione.

Durante i lavori, una volta rimossa la vecchia pavimentazione, è stato possibile accertare la necessità di sostituire alcune componenti dei giunti di dilatazione presenti sui viadotti, installati all’epoca della costruzione. Anas ha pertanto immediatamente avviato gli ordini di produzione di tali componenti e il completamento dei lavori è previsto tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre.