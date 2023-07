Terni, addio ad Enrico Gibellieri, uno dei massimi esperti internazionali di siderurgia

Addio ad Enrico Gibellieri, ingegnere, primo presidente della Ceca (comunità europea carbone e acciaio), grande conoscitore di siderurgia, sindacato ed Europa. Lavorò a lungo anche in Ast. Gibellieri, persona preparatissima ma sempre affabile e disponibile a confrontarsi e a spiegare in modo semplice materie complesse, è morto ieri nella sua casa di Vasanello, in provincia di Viterbo.

Era un profondo conoscitore delle vicende che hanno attraversato le acciaierie ternane, dove più volte aveva organizzato lo Steel Master, il master che faceva il punto su tutte le ultime novità che riguardavano il mondo dell’acciaio e che metteva a confronto i migliori manager delle aziende siderurgiche internazionali. Gibellieri è stato un punto di riferimento per chiunque si sia interessato di siderurgia in Italia e in Europa. Fino all’ultimo si recava con continuità nel suo ufficio alla comunità europea dove continuava a studiare e a partecipare a commissioni. E’ morto a 76 anni dopo una malattia che l’aveva colpito da tempo.