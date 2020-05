Ast in vendita, Gibellieri (Eu): «Ora sono chiamati in causa il governo e i produttori italiani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Dopo il colpo, il diluvio di interventi. L'annuncio che Ast è praticamente in vendita ha rimesso al centro l'incubo cominciato 8 anni fa, quando le acciaierie ternane sarebbero dovute passare ai finlandesi di Outokumpu.che ha riportato Ast nel limbo di. I tedeschi hanno provato in tutti modi a rilanciarsi, senza farcela. Nei giorni scorsi la resa e la sostanziale messa in vendita di quattro divisioni su cinque.«Oggi Thyssen è in una situazione difficile - spiega Enrico Gibellieri, uno dei maggiori esperti di siderurgia con un incarico importante in Europa -. Per loro Ast non è il problema maggiore.». Ma hanno messo in grande difficoltà Ast e tutto il territorio. «Così facendo, dicendo Ast è in vendita, anche perchè difficilmente altri produttori europei in questo momento possono essere interessati alle acciaierie». Per Gibellieri «». «Sono in crisi contemporaneamente l'ex Ilva, Ast e la Jws di Piombino.. Per un governo degno di questo nome, è giunto il momento di dimostrare la capacità di mettere in campo una politica industriale degna di uno dei settori dove l'Italia è presente, svolge un ruolo di primaria importanza, essendo l'acciaio il materiale alla base delle catene del valore di altri importanti settori industriali quali l'industria meccanica, il settore delle costruzioni, il settore dell'automobile, l'industria degli elettrodomestici, il settore agroalimentare e la produzione di tubi».«Un conto è la proprietà, un altro il mercato. L'Italia è uno dei posti dove si consuma più acciaio inossidabile, ripeto, è una produzione che l'Italia non può perdere». Si fanno i nomi di. «Credo che Aperam non abbia intenzione di acquistare Ast anche dopo l'esperienza di Taranto. Non voglio fare previsioni, perchè non è il caso, ma basandoci sui dati di fatto e sugli elementi che abbiamo sino ad ora è probabile e ragionevole pensare che».