Litigare con la moglie costa carissimo a chi ha un etto di droga negli slip: 53enne nei guai a Perugia

PERUGIA ​- La lite con la compagna gli è costata davvero cara. Con la chiamata al 112 per un acceso diverbio in famiglia finita con il suo arresto, ma per droga. È quello che è accaduto a un 53enne, italiano e residente a Castel del Piano, il cui eccesso di violenza durante una lite ha fatto arrivare in casa i carabinieri. A chiamarli la sua compagna, italiana, evidentemente spaventata dagli atteggiamenti minacciosi del convivente, suo coetaneo. La donna, infatti, ha chiesto aiuto al numero unico di emergenza implorando l'intervento dei militari. Nell'abitazione della piccola frazione, così sono arrivati i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia che hanno subito riconosciuto l'uomo, già noto alle forze dell'ordine.

Considerando infatti i suoi precedenti specifici legati allo spaccio di droga, dopo aver riportato la situazione alla calma, hanno deciso di perquisire il 53enne, ipotizzando evidentemente di poter trovare stupefacenti in suo possesso. L'uomo davanti alla richiesta dei militari, secondo quanto spiegato dal Comando provinciale, si è posto subito con un atteggiamento sospetto e soprattutto nervoso e i carabinieri hanno colto nel segno: addirittura addosso infatti, nascosto all'interno degli slip, gli hanno trovato un panetto di hashish di circa 100 grammi. Da qui, la perquisizione è stata estesa all'appartamento, in cui è stato rinvenuto – ben occultato nella tasca di una valigia – un bilancino di precisione, un ulteriore indizio della sua attività illegale.

Abbastanza quindi, insieme all'etto di droga, per accompagnare il 53enne in caserma, dove – visti gli elementi raccolti contro di lui - è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e quindi trattenuto in camera di sicurezza.

Il tribunale ha poi convalidato l'arresto. Con la lite in casa finita dietro le sbarre.