Al Bloom torna il Terni vinyl fest

Decine di collezionisti proporranno i propri dischi, 45 o 33 giri, mentre ad arricchire l’evento ci sarà il live di musica swing con gli “Easy Peasy Swing” e la social dance della scuola di ballo ternana “The Sunny Side of Swing” proiettando il quartiere in un'atmosfera degli anni Quaranta. Il programma prevede: alle 11 selezioni musicali, di Misterstereo8, alle 12 di Saverio Paiella, alle 14 di Matteo Appolloni, alle 16 Dj Blond 60s DJ set,l. Alle 18 live con gli “Easy Peasy Swing” & social dance a cura della scuola di ballo “The Sunny Side of the Swing”

Terni - Torna domenica 5 maggio allo spazio Bloom di via Galvani il "Terni, vinyl fest".