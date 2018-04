Le Lega entra in Consiglio Comunale a Foligno: Cetorelli passa con Salvini

di GiovannI Camirri

FOLIGNO La Lega di Salvini entra in consiglio comunale a Foligno. E lo fa con il consigliere Agostino Cetorelli che dopo esser stato eletto prima con la lista civica "Impegno Civile" è poi transitato nel gruppo misto dove è rimasto fino alla seduta di Consiglio di venerdì. E' stato lo stesso Cetorelli a darne informazioni all'avvio dei lavori assembleari. «Ho dato concretezza- dice Cetorelli a Il Messaggero - ad un cammino di collaborazione con l Lega avviato a livello cittadino due anni fa con la raccolta di firme per la legittima difesa. Si è poi proseguito con i temi della famiglia e del rischio idrogeologico legati anche al fiume Topino. Ho iniziato un percorso all'interno del centro destra e lo sto portando avanti oggi nel partito, appunto la Lega, più rappresentativo di questo mondo appunto di centro destra». Durante il discorso di Cetorelli in Sala Consiliare, tra il pubblico, sono intervenuti per la Lega il deputato Virginio Caparvi, il consigliere regionale Valerio mancini e ils egretario cittadino del partito, Riccardo Polli.

Venerd├Č 20 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:14



© RIPRODUZIONE RISERVATA