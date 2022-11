Pescara, dipendente comunale trovato morto nel bagno del Municipio

Dramma in Comune a Pescara. Un dipendente di 51 anni, G.D.A., architetto, è stato trovato morto dai colleghi. E' successo a metà mattinata. L'uomo si è sentito male ed è andato in bagno, al quarto piano del Palazzo di città. Visto che non tornava al proprio posto, gli altri dipendenti sono andati a vedere cosa fosse successo ed hanno trovato G.D.A. senza vita. Al momento mezzi del 118 sono presenti davanti al municipio