Ernesto Ciafardoni, consigliere comunale e presidente del Roseto basket, colpito da malore: è stato operato

È stato operato d'urgenza ieri pomeriggio all'ospedale Mazzini di Teramo dopo essere stato colto nella notte da un malore. Un attacco di cuore che ha costretto Ernesto Ciafardoni , 65 anni, consigliere comunale di Forza Italia a Giulianova e presidente del Roseto Basket ad essere trasportato in ospedale a Teramo. Qui è stato subito sottoposto a una serie di controlli e di analisi e alla fine i medici hanno stabilito che fosse necessario l'intervento chirurgico per un serio problema cardiaco. L'intervento si è svolto nel pomeriggio e ora le condizioni di Ciafardoni sono stazionarie ma le sue condizioni sono monitorate continuamente.

Ciafardoni è stato eletto nell'ultima tornata amministrativa, in una delle liste di appoggio del sindaco Costantini ed era rimasto in FI mentre Costantini è passato alla Lega e quasi subito dopo l'elezione, per la sua grande competenza di pallacanestro con un passato non solo da cestista ma soprattutto di manager, è stato eletto presidente del Roseto Basket e sta sognando di vincere il campionato. Il sindaco Costantini, che ha seguito per tutta la giornata l'evolversi della situazione, in serata, ha divulgato una nota a nome anche dell'intera maggioranza: «Ernesto, ti vogliamo bene e ti aspettiamo, più in forma di prima. L'operazione ha ristabilito la salute cardiaca e il decorso post operatorio è tranquillo. Sindaco, giunta e consiglieri mandano un grande e affettuoso abbraccio all'eclettico amico e collega» aggiungendo «anche stavolta andrai dritto a canestro e quando tornerai sarai pronto per combattere e vincere le sfide che ti (e ci) aspettano nei prossimi mesi».