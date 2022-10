Anagni. Dopo tre sedute andate deserte, consiglio comunale convocato stasera alle 22

Ci riprovano. La convocazione è per questa sera, 12 ottobre, a partire dalle 22. Si riunirà questa volta il consiglio comunale di Anagni dedicato, tra le altre cose, all’approvazione del bilancio consolidato?

Una convocazione dall’orario davvero inusuale, resasi necessaria dopo che, per tre volte di seguito nelle ultime settimane, la massima assise cittadina è andata deserta. Una situazione che ha causato molte polemiche, soprattutto per le fibrillazioni della maggioranza. Nella quale, al momento, tre consiglieri (Naretti, Tuffi e D’Angeli), pur sedendo ancora tra i banchi della coalizione, sono in aperta polemica con il sindaco Daniele Natalia. Creando molte difficoltà per il raggiungimento del numero legale e per l'approvazione dei provvedimenti. Una situazione che rischia di ripetersi anche stasera.