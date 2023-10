Lunedì 16 Ottobre 2023, 07:30

FOLIGNO - Sezione Comunale Avis Foligno, un dono che dura da 70 anni. Proprio ieri il sodalizio guidato dal presidente Emanuele Frasconi ha festeggiato i suoi primi sette decenni dalla fondazione. E lo ha fatto tracciando un bilancio che guarda ampiamente al futuro. L’obiettivo, oltre al naturale impegno per l’incremento dei soci, è quello di raggiungere mille donazioni di plasma entro settembre. A fare da cornice alla “Festa del donatore” l’Auditorium San Domenico e sul palco, insieme al presidente Frasconi c’erano il vicesindaco Riccardo Meloni, la dottoressa Marta Micheli responsabile del Servizio Immuno Trasfusionale dell’ospedale “San Giovanni Battista” di Foligno e Enrico Marconi presidente di Avis Umbria. Avis Comunale Foligno ha 2.930 donatori attivi che hanno effettuato da gennaio a settembre 3.036 donazioni totali con un aumento di 127 donazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I nuovi iscritti sono stati 193. “Ripartiamo – ha detto il presidente Frasconi – da questo importantissimo traguardo dei 70 anni di vita, con una promessa di fedeltà e di impegno costante verso una associazione il cui scopo è unicamente quello di migliorare la vita di tutti noi. La sezione comunale di Foligno venne fondata nel 1953 e da quella data “in cui 17 volontari gettarono quel seme che poi ha dato vita alla più grande associazione di volontariato della nostra città, l’Avis di Foligno ha percorso fin qui una strada lunga 70 anni dove noi folignati abbiamo dimostrato la nostra generosità, il senso di altruismo e amore verso il prossimo. In questi 70 anni di vita, noi donatori di ogni generazione che si è succeduta, abbiamo aiutato con un semplice gesto come la donazione di sangue, tanti nostri concittadini in un momento di difficoltà. E di questo dobbiamo andarne fieri perché se oggi l’Avis di Foligno festeggia un traguardo così importante, è solo grazie alla dedizione di ognuno dei 9456 donatori che nel corso degli anni si è messo a disposizione della collettività. Oggi siamo una grande famiglia di quasi 3mila donatori periodici; un buon numero anche se il nostro impegno è quello di aumentare il numero dei donatori vista la sempre maggiore richiesta di trasfusioni da parte degli ospedali”. A guidare l’azione della Sezione Comunale di Avis è il consiglio composto da: Emanuele Frasconi (presidente); Luca Bellagamba (vicepresidente); Maurizio Innocenzi (vicepresidente vicario);Alfredo Seetti (tesoriere); Luca tonti (segretario); e dai consiglieri: Federica Casuzzi; Luca Ferretti, Luciano Flamini; Alessandro Franquillo; Fabio Lucentini; Claudia Minelli; Guido Neri, Domenico Pagliari; Alessandro Perugini; Auro Santinelli, Filippo Tufo. Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da Luigi Berna, Alvaro Raggi, Carlo Sforna. Direttore sanitario è il dottor Vittorio Ronci. E con loro ci sono i tantissimi associati e i protagonisti delle donazioni collettive che consentono di poter salvare vite senza chiedersi a chi andrà il sangue o il plasma che è stato appena donato. Un grande impegno verso la collettività.