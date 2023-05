Giovedì 4 Maggio 2023, 09:52

Contributo di 173mila euro. È quello che la giunta comunale di Foligno, ha concesso, con delibera, all’ente Giostra della Quintana per il 2023. Il contributo sarà erogato in due tranche. La prima, per l’importo di 86.500 euro sarà liquidato “in adozione del presente provvedimento, in relazione alle attività necessarie alla realizzazione della Giostra della Sfida del 17 giugno. La seconda tranche, per l’importo di 86.500 euro, da liquidare entro il 10 agosto 2023”. Un altro step, quindi, in vista della Giostra de La Sfida del 17 giugno e di quella de La rivincita di settembre. Procedono, intanto, a ritmo serratissimo gli appuntamenti di avvicinamento alla singolar tenzone estiva. Il prossimo è quello del 13 maggio, alle 20 a Palazzo Candiotti, quando prenderà corpo la “Festa del Popolano”. Un evento che il presidente dell’Ente Giostra della Quintana aveva annunciato, in una intervista a Il Messaggero pubblicata il 15 gennaio scorso, dove aveva parlato di «un momento importante che porterà a riconoscere e ad esaltare il ruolo dei volontari cui si deve l’impegno per la riuscita della quintana e che molto spesso, lavorando dietro le quinte, non compaiono».

La festa, stando a quanto affiora dai rumors rionali, è a numero chiuso. Nel senso che ogni rione si presenterà con un massimo di circa 40 popolani, quindi 400 in totale, che dovranno indossare gli abiti tipi del loro ruolo. Ci sarà anche la premiazione dei popolani che hanno fatto la storia della Giostra della Quintana. Ed è facile immaginare che non mancherà di sicuro Vito, al secolo Vitantonio Laffranchi, da sempre “Il re dei popolani”. Quella del 13 maggio sarà una festa nella festa. Ci saranno le attività tipiche della vita rionale di taverna, giochi compresi, e sarà di sicuro un momento di grande emozione per questa “prima volta”. L’atrio di Palazzo Candiotti diventerà il cuore della “Festa dei Popolani”. E non poteva essere diversamente visto che il palazzo è sede dell’Ente Giostra della Quintana e, quindi, è la sintesi dei dieci rioni. Quello del 13 maggio è un appuntamento fortemente voluto dall’Ente guidato dal presidente Metelli proprio per esaltare il ruolo della gente dei rioni, quel “Popolo della Quintana” che è anima e motore della Giostra. Ma è anche, come più volte dimostrato, un presidio tanto di tradizioni quanto di presenza sul territorio.

«L’evento – spiegano da Palazzo Candiotti -, organizzato da tutti i Rioni con l’aiuto e il sostegno dall’Ente Giostra della Quintana, sarà interamente dedicato a quei giovani e meno giovani che si impegnano tutto l’anno, il più delle volte dietro le quinte, per la riuscita della nostra manifestazione». Intanto, tornando alla Giostra de La Sfida, si prosegue con le sessioni di allenamento e di test al Campo de li giochi in vista delle prove ufficiali. Nei giorni scorsi s’è svolta anche una giornata di visite di idoneità per la partecipazione alla Giostra della Sfida a cura del dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia.