Terni. Ricorrono i 10 anni dalla morte di Alberto Provantini, ternano illustre: alla Provincia l'evento per ricordarlo

TERNI Quest’anno ricorre il decimo anniversario della morte di Alberto Provantini, uomo di cultura e politico che si è particolarmente distinto nella storia della città e della regione non solo per i suoi incarichi istituzionali, ma anche per il sostegno a iniziative e temi in cui credeva profondamente. Mercoledì 24 gennaio il Partito democratico comunale e provinciale di Terni e la Fondazione Gramsci organizzeranno un evento per ricordarlo, che avrà inizio alle 16 nella sala del Consiglio della sede della Provincia. È prevista la presenza degli attuali rappresentanti delle istituzioni oltre che dei partiti, ma anche dei colleghi Maria Rita Lorenzetti e Claudio Carnieri, ex presidenti della Regione, Giuseppe Vacca, ex presidente della Fondazione Gramsci, Andrea Cavicchioli, ex presidente della Provincia di Terni, degli ex sindaci Giacomo Porrazzini, Paolo Raffaelli e Leopoldo Di Girolamo, e Franco Giustinelli, ex assessore regionale ed ex parlamentare. Alberto Provantini, infatti, è stato presidente della Provincia egli stesso, assessore, consigliere regionale e parlamentare; tra le iniziative da lui sostenute si ricordano invece la definizione dell’Umbria “cuore verde d’Italia”, il lavoro di valorizzazione di Villalago e di Piediluco, anche riguardo al mondo del canottaggio o quello per il Memorial D’Aloja.

