La Ternana di Bandecchi aiuterà i lottatori di Molfino rimasti senza palestra

Jonathan Molfino sta salendo in bicicletta la rampa della corta di Cesi quando squilla il telefono: «Pronto, sono Paolo Tagliavento. Ho letto l'articolo del Messaggero e vogliamo darvi una mano per trovare una palestra». La Ternana scende in campo stavolta al fianco degli atleti dell'Asd Gruppo Lottatori Ternani A. Molfino che da mesi si allenano con mezzi di fortuna, ma nonostante le difficoltà hanno ottenuto ai campionati assoluti di Lotta Libera che si sono svolti lo scorso fine settimana a Ostia un argento, un bronzo, due quinti posti individuali e il quarto nella classifica a squadre davanti al gruppo sportivo dei Carabinieri.



«Daremo una mano ai lottatori, in un modo o nell'altro - conferma il vicepresidente della Ternana - insieme al presidente Bandecchi abbiamo deciso di metterci a disposizione e quindi ci adopereremo per sostenerli nella ricerca di una sede idonea dove svolgere gli allenamenti». Allenamenti che attualmente il gruppo di lottatori ternani di Molfino svolge nel tendone messo a disposizione dalla Ternana Rugby, dopo aver girovagato tra officine e rimesse di fortuna e utilizzato pure i parcheggi all'aperto nelle periferie della città. «Un ringraziamento infinito alla Ternana che dopo aver letto la nostra storia sul giornale ci ha teso una grande mano - dice Molfino - tanti sono coloro che si sarebbero dovuti interessare e non l'hanno fatto. Adesso ci metteremo alla ricerca di un posto e poi vedremo. Tagliavento mi ha detto solo di cercarlo, ovviamente in maniera oculata, e poi vedremo. Stavo salendo in bicicletta quando ho ricevuto la sua chiamata ed è stata veramente una grande emozione. Sapere che i nostri sforzi vengono apprezzati da chi fa sport, non dimentichiamo anche i ragazzi della Ternana Rugby senza i quali sarebbe stato ancora più difficile allenarci per i campionati italiani».



L'argento di Luis Maku nella categoria 125 kg, battuto solo in finale dal bronzo olimpico Abraham Conyedo che però in realtà è un 97 kg, pone automaticamente il ragazzo di origini albanesi in lizza per un posto agli Europei. «Purtroppo senza la palestra per la Federazione potremmo non essere abbastanza preparati per competere» aggiunge Molfino. Stessa sorte potrebbe toccare al 19enne Nicola Rosignoli, quinto nella sua categoria 86 kg a Ostia e che dovrebbe partecipare al ritiro collegiale di Livorno in vista dei campionati italiani Juniores il prossimo maggio. Nel tendone della Ternana Rugby, esposti all'umidità e alla pioggia, si sono allenati imbacuccati con maglioni, guanti e cappelli di lana. Per perdere gli ultimi chili necessari a rientrare con il peso di categoria, i ragazzi hanno fatto scatti e allunghi sulle piazzole degli autogrill. Con l'aiuto della Ternana la storia potrebbe finalmente cambiare.

