Polino, il comune più piccolo conteso da tre parenti: due Matteucci e un Venanzi. Tutti i nomi dei candidati

POLINO - Nel comune più piccolo tra quelli che vanno al voto a giugno è corsa a tre: tra due Matteucci e un Venanzi. Tra il sindaco uscente, Remigio Venanzi, il figlio di suo cugino, Severio Matteucci, e Gianluca Matteucci, che sembrerebbe comune imparentato con entrambi anche se alla lontana.

L’area di centrodestra tutta con il sindaco uscente Remigio Venanzi (Lega), che ha messo insieme la lista civica “Progetto Polino”, tirando a lustro gli investimenti fatti per rendere ancora più attrattivo il paese: il “Volo della strega” e il belvedere a ridosso della Rocca, tra i fiori all’occhiello della sua consigliatura. Il campo largo con Gianluca Matteucci (la sua è una lista civica che riunisce le anime Dem). E poi c’è "l’Alternativa" popolare. C’è la candidatura di Saverio Matteucci, figlio di Ortenzio Matteucci e nipote di Americo Matteucci, con una lista tutta di Ap, il partito di Bandecchi.

Ecco tutti i nomi dei candidati. Per la Lista civica Progetto Polino, Remigio Venanzi sindaco, scendono in campo: Tonino Fiorelli, Romolo Petrucci, Romano Pileri, Yuri Antonelli, Francesco Fiorelli, Sandro Venanzi, Alberto Maniscalco Per la Lista civica Noi per Polino, Gianluca Matteucci sindaco: Vania Buiarelli, Vittorio Dionisi, Primo Giovannelli, Pietro Matteucci, Massimiliano Petrucci, Sabrina Pileri, Ubaldo Venanzi, Roberto Bracoloni. Per la lista di Alternativa popolare Bandecchi per Saverio Matteucci sindaco: Chiara Carmignani,Giovanni Coletti, Alessandro Di Lorenzi, Mauro Neri, Paolo Quinzi, Gianmarco Talotti, Tonino Tomassetti, Simone Di Lorenzi, Romina Zannori, Mara Zannori.