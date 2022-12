Terni, la rivincita dei presepi dopo lo stop pandemia: ecco dove sono

Non è Natale senza presepe e in tutta la provincia ternana ne sono stati allestiti tanti e di varie fogge. TernInPresepe, dell'Associazione di promozione sociale Tempus Vitae, al Museo Diocesano propone le opere presepiali dei soci nonché alcune provenienti da Napoli ed Amantea (CS) e Il Presepe e il territorio con le Natività inserite negli scorci dei borghi più belli del comprensorio, Segno ammirabile del maestro presepista Ascani in collaborazione con il Comitato parrocchiale nella chiesa di San Nicolò a Collescipoli, Natività e simboli della città nel complesso di Santa Maria delle Grazie, piccole esposizioni di presepi sono presenti anche nel palazzo della Camera di Commercio e a palazzo Bazzani, nonché in numerose vetrine del centro.

SAN GEMINI E PIEDILUCO

Seconda edizione per il presepe vivente che coinvolgerà e animerà il parco storico Le Grazie.Al Cenacolo San Marco l'Istess ha allestito il presepe dei reietti' con statuine rotte e vecchie. In Confartigianato c'è la mostra presepi artigiani con statuine dedicate alle professioni caratteristiche dell'artigianato e dell'agricoltura. Tante Natività anche nel comprensorio: Presepi a Papigno organizzata dalla Confraternita di Sant'Antonio da Padova, Quadrelli: il Presepe e la luce nella Chiesa del Rosario e nella Chiesa Santa Maria Assunta, il presepe sul Lago a Piediluco con le statue di cartapesta a grandezza naturale su una barca, il presepe con statue in ferro battuto a grandezza d'uomo dell'artigiano scultore fabbro Dino D'Ascenzo in via Montesi a Marmore, i presepi di San Gemini nella Chiesa San Giovanni Battista.

NARNI E AMELIA



A Narni sono diversi gli spazi dedicati: i presepi di vicolo belvedere, una meraviglia di colori e luci ospita un suggestivo presepe fra tradizione e natura; i presepi di Sant'Agnese lungo via XX Settembre realizzati artigianalmente con elementi naturali; a Itieli c'è una ricca esposizione di presepi artistici e artigianali che riproducono i maggiori luoghi di interese del ternano con personaggi in movimento e effetti speciali; il 26 dicembre torna il tradizionale Presepe Vivente di San Vito di Narni. Presepi in mostra nelle vetrine del centro di Amelia, ma anche nelle piazze e nelle vie, su iniziativa della Pro Loco, con premiazione finale del migliore. Nell'androne di Palazzo Petrignani, invece, si può ammirare la mostra di presepi artistici dell'associazione TerninPresepi. Originale il presepe di Fornole realizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l'associazione il Salotto della Creatività. In via della Libertà figure in polistirolo raccontano una Natività attualissima, con tutti i problemi che affliggono il mondo, dall'immigrazione alla guerra, dalla fame alla repressione nei paesi arabi.VALNERINARiapre dopo 4 anni, il 25 dicembre, il presepe artistico di Ferentillo nella nuova sede di via Marconi. A Montefranco lo storico orologiaio Giuseppe Romani ha realizzato un presepe utilizzando vecchi ingranaggi svizzeri. Piccoli presepi sono in mostra nella Sala Giovanni XXIII in Piazza Garibaldi e nella Chiesa San Giovanni Battista ad Arrone. Calvi dell'Umbria è conosciuta come il Paese dei presepi per i tanti murales della Navità realizzati da artisti italiani e stranieri.

ORVIETO

A Orvieto il presepe nel Pozzo inaugura oggi il 33' allestimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA