Ceccano, “Accendi il Natale”: premiati i primi tre classificati

Nella mattinata di oggi, lunedì 29 gennaio, il Comune di Ceccano ha premiato i primi tre classificati del contest fotografico “Accendi il Natale”. A vincere la terza edizione, anche quest’anno legata alle luminarie natalizie per il marketing territoriale, è la piccola Sofia Dirma con 724 like ricevuti via social.

Secondo posto per Pietro Carlini, che ne ha ottenuti 590 e si piazza sul podio per il terzo anno consecutivo. Terzo posto per il giovanissimo Emanuele “Lele” Bettinelli, apprezzato da 207 utenti di Instagram.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia si è svolta nella sala consiliare di Palazzo Antonelli alla presenza dei loro familiari.

I premi, oltre a ingrandimento e stampa delle foto, consistono in consumazioni gratuite presso alcune attività gastronomiche che hanno supportato l’iniziativa.

La premiazione è stata operata dal sindaco Roberto Caligiore con l’assessore Riccardo Del Brocco (decoro urbano) e i consiglieri Daniele Massa (politiche giovanili), Fabio Giovannone (commercio) e Giancarlo Santucci (digitalizzazione.

Con loro il grafico Davide Massa, social media manager, noto come creatore del “Ceccanopoli”: il Monopoli locale.

Il Sindaco: «Più che soddisfatti»

Caligiore, al pari dei suoi delegati, si è detto più che soddisfatto ed è ormai proiettato ai prossimi eventi: «Non è facile, ma cercheremo di far ancor meglio anche con la prossima estate ceccanese».

Del Brocco, promotore del contest, incassa «il record di clic come segnale positivo - ha dichiarato nell’occasione - perché vuol dire che abbiamo indovinato il tema delle luminarie e collaborato nuovamente con attività commerciali che hanno fatto da sponsor in maniera spensierata».

Giovannone ha poi sottolineato «proprio questa forte sinergia creata con il mondo del commercio, creando una competizione sana che è anche occasione di marketing del territorio e un’onda positiva in vista del prossimo anno».

«Non ci manca lo stampo cattolico»

Santucci, dal canto suo, ha aggiunto: «Ci troviamo qui oggi a riparlare bene di Ceccano, malgrado qualche polemica sulla scelta delle luminarie a forma di animali, fortemente apprezzati e affatto sinonimo di mancanza di stampo cattolico da parte di questa amministrazione comunale».

Massa ha parlato di «ampia partecipazione popolare, soprattutto da parte dei giovani, tra cui tantissimi bambini», ricordando altresì «il coinvolgimento dei volontari del servizio civile nazionale, nonché eccellenze cittadine come il grafico Davide Massa».

Infine, le conclusioni di Caligiore: «Questo è un percorso fatto con orgoglio assieme a consiglieri e assessori che continuano a crescere e offrire alla comunità più servizi e momenti di aggregazione. Presto arriverà la fibra ottica in tutta la città, che intanto gradisce questa iniziativa. Partecipazione e trasparenza sono il nostro cavallo di battaglia».