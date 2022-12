Partono dall'ufficio postale di Terni centro le letterine per il Polo Nord

TERNI - «A Babbo Natale». L'indirizzo è chiaro: la lettera va conesgnata a Babbo Natale. E parte dall'ufficio postale di Terni centro. Non è la sola: sono diciannove letterine scritte da diciannove bambini e bambine della classe seconda B della scuola elementare Mazzini, che sono state chiuse, affrancate e imbucate ieri mattina presso la sede di piazza Solferino di Poste Italiane.

«E’ stata una spedizione speciale – dichiara la direttrice dell’ufficio postale Rita Rubeca - perché i bambini fanno sempre tante domande e sono curiosi di sapere come fa la loro lettera ad arrivare nelle mani di Santa Claus». Bambine e bambini di 7 anni, accompagnati dalle maestre Maria Cristina Lucchetti e Beatrice Falchi, hanno circondato un lungo tavolo e sono stati chiamati uno alla volta da Danilo Corpetti, sportellista e presidente del circolo filatelico di Terni, che ha regalato loro un francobollo da attaccare sulla speciale missiva.



E' stata anche l'occasione per svelare ai bambini qualche curiosità:Poi la timbratura. E via: tutte le lettere sono state inserite in un sacco speciale che raggiungerà il Polo Nord, dove si trova l’ufficio postale mdi Babbo Natale . Oltre alle classiche richieste di doni, le missive contengono tanti messaggi di speranza e di pace. Tranne la lettera di Claudio: «Io vorrei tutti i poteri del mondo, così sono a posto per sempre». L’avventura si è chiusa con una tombolata. E gli alunni della seconda B si sono portati a casa i gudget di Poste Italiane.