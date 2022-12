Sabato 24 Dicembre 2022, 14:10

Il nuovo anno vedrà il campione ternano di motociclismo, Danilo Petrucci, andare all'assalto di una nuova avventura sportiva, la partecipazione per la prima volta al Campionato Mondiale Superbike con la squadra satellite della Ducati, il Barni Racing Team.

Cosa vorrebbe dal nuovo anno?

«Sarò protagonista di una novità assoluta. Per la prima volta infatti la Ducati presenterà in un unico appuntamento tutte le sue squadre che saranno ai nastri di partenza nella stagione 2023 sia quelle della Moto Gp che quelle della Superbike. Ed io non vedo l'ora di esserci. L'evento si svolgerà dal 22 al 24 gennaio in una località sciistica a Madonna di Campiglio».

Petrucci sarà dunque al centro dei riflettori con il nuovo Campione del Mondo della Moto Gp Pecco Bagnaia, il suo compagno di squadra Enea Bastianini, e la coppia Alvaro Bautista e Michael Ruben Rinaldi, entrambi confermati anche per il prossimo anno nel team ufficiale della rossa.

Il passo successivo quale sarà?

«Sto preparando già la trasferta per i primi test di Jerez e Portimao quelli che si svolgeranno il 25 ed il 26 gennaio in Spagna a Jerez de La Frontera, e poi a quelli successivi che si svolgeranno in Portogallo all'Autodromo di Algarve a Portimao, il 31 gennaio ed il 1 febbraio. Poiché ci sono quattro giorni di buco tra i due appuntamentisto pensando di portarmi anche la moto da cross per farmi qualche giro fuori strada tra Spagna e Portogallo. E' scomodo ma io del resto sono fatto così, fermo non ci so stare, e devo sempre pensarmi a girare su una motocicletta»

Con quale spirito affronta il Mondiale che inizierà con la prima gara dal 24 al 26 febbraio in Australia a Philips Islands?

«Sono entusiasta di poter prendere parte per la prima volta ad un Campionato Mondiale della Superbike ed in modo particolare mi stimola l'idea di poterlo fare ritrovando i vecchi amici del Barni Racing Team, una squadra che è per me come una famiglia per come mi hanno sostenuto agli inizi della mia carriera di pilota. Qui ho vinto i miei primi trofei importanti, come il titolo italiano nella Superstock 1000 nel 2011 e qui voglio aggiornare il mio libro dei record il prossimo anno».

Quali sono gli obiettivi per il primo anno in Superbike ?

«Visto che sono un esordiente diciamo che mi riterrei soddisfatto se alla fine della stagione riuscissi a piazzarmi tra i primi cinque posti in classifica, vincendo almeno un Gran Premio. Farei un altro record diventando il solo al mondo ad essere stato vincente in Moto Gp, Dakar, Moto America ad anche in Superbike.

Oltre alle vittorie, cosa vorrebbe per il 2023?

«Intanto voglio augurare tramite Il Messaggero buone feste a tutti quei ternani che tifano per me e che mi dicono spesso che sono il loro orgoglio. Il mio impegno per il 2023 è quello di dare loro altri ottimi motivi per essere fieri di questo loro concittadino che porta in giro per il mondo il nome della città di Terni. Ma soprattutto quest'anno voglio fare il mio primo passo verso il vero obiettivo nel lungo periodo, che per me è entrare nella squadra ufficiale della Ducati nei prossimi anni. Voglio rifare lo stesso percorso che ho fatto in Moto Gp, dove sono partito dal Team satellite, la Pramac, per arrivare alla prima squadra».



