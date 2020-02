Centodieci coppie di fidanzati hanno partecipato, nella basilica di San Valentino, a Terni, alla «Festa della promessa», con la solenne celebrazione presieduta dal vescovo Giuseppe Piemontese. Uno dei momenti più significativi delle celebrazioni religiose in onore di san Valentino patrono di Terni e degli innamorati.

Oltre ai tanti ternani, ha partecipato alla celebrazione una coppia americana proveniente dalla Pennsylvania, e coppie provenienti da ogni parte d'Italia.

«La promessa di matrimonio, che vi scambiate oggi - ha detto il vescovo nell'omelia - in una condivisione di sentimenti e di propositi, insieme ad altre coppie di giovani, sulla tomba di san Valentino, patrono degli innamorati, non vuole essere solo un momento romantico nella storia del vostro amore, ma un punto fermo, una sorgente da cui dovete far scaturire l'orientamento

del vostro amore e la pienezza della vostra felicità».

Ultimo aggiornamento: 17:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA