«Abbiamo abbastanza amore da condividere anche con altre città. Ne cerchiamo una che abbia caratteristiche simili a Terni per un gemellaggio con l'America e rilanciare così il turismo romantico». Dopo la Bbc ora anche l'agenzia internazionae Reuters rilancia l'appello del sindaco di Terni Leonardo Latini. Ed è un'occasione anche per ricordare al mondo che San Valentino è il santo patrono di Terni. Un binomio che ancora non è molto conosciuto ma che potrebbe presto diventare più comune grazie a questa ricerca di partnership internazionale che è, soprattutto, un pretesto per uscire dai confini provinciali e regionali e cominciare a ragionare di turismo con altri parametri.

«Siamo alla ricerca di un gemellaggio duraturo che crescerà con il passare degli anni, in modo da poter conoscere la cultura americana e condividere idee», ha dichiarato Latini alla Thomson Reuters Foundation, per una volta mettendo da parte la sua proverbiale riservatezza.

Un appello che è stata anche l'occasione per rilanciare la storia del santo patrono di Terni ben oltre i confini nazionali.

Ecco come la racconta la Reuters: «Si pensa che San Valentino fosse un sacerdote di Terni che fu martirizzato il 14 febbraio circa nel 270 d.C. per aver sfidato l'imperatore romano Claudio II. Claudio aveva vietato i matrimoni, temendo che i mariti sarebbero rimasti a casa con le loro mogli anziché combattere le guerre, ma Valentino sposò in segreto i giovani soldati e le loro fidanzate, fino a quando l'imperatore lo scoprì e lo fece decapitare».

La ricerca di una città gemella per Terni è iniziata venerdì con un invito a presentare candidature che sarà giudicato da una giuria composta da Latini e Julie Hansen, la responsabile dell'app per l'apprendimento delle lingue degli Stati Uniti Babbel, che ha contribuito a organizzare la campagna.

«Speriamo di aggiungere ancora più amore all'aria a questo San Valentino e di giocare su grande scala», ha detto Hansen in una nota.

Il vincitore. Il vincitore sarà annunciato il giorno di San Valentino del prossimo anno. Il candidato ideale avrebbe belle caratteristiche naturali e condividerebbe il fascino romantico di Terni, che vanta un territorio come la Valnerina ricchissimo di bellezze naturali, tra cui svetta, natuarlmente, la Cascata delle Marmore e anche la vicinanza a Roma. Terni ha già tre città gemelle, tutte in Europa, ma Latini è fiducioso che non sia un problema. "C'è abbastanza amore in giro per coinvolgere un'altra città», ha detto alla Reuters.

