La Narnese pareggia 0-0 con l'Ellera e conquista la salvezza: fotogallery

Con lo 0-0 conquistato sul campo dell'Ellera, che si giocava la promozione in Serie D con il Sansepolcro, la Narnese conquista la matematica salvezza senza passare per i playout. In Serie D vanno i biturgensi che vincono 2-1 con il Foligno, mentre l'Ellera va agli spareggi nazionali. Niente playoff per i punti di distacco in classifica.