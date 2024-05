La mostra itinerante “Donne straordinarie - Il coraggio di essere libere” fa tappa a San Gemini

San Gemini- Da mercoledì 8 maggio nel teatro comunale, in occasione dello spettacolo “Fare del male chiamandolo amore” in programma alle 21, sarà possibile visitare nuovamente la mostra itinerante “Donne straordinarie - Il coraggio di essere libere” a cura dell’associazione Thyrus di Terni.

Lo spettacolo, curato dall’autore e scrittore Gianluca Marini, con la regia di Vanessa Liodori, vuole denunciare il fenomeno della violenza sulle donne nei suoi diversi aspetti (fisico, psicologico, revenge porn, per citarne alcuni) attraverso diversi linguaggi artistici come monologhi, dialoghi, poesia e musica.

La mostra, invece, che è stata esposta per la prima volta a gennaio nella Bct di Terni e a marzo nel complesso monumentale di San Francesco a Trevi, è un percorso narrativo di arte, musica e poesia dedicato alle figure femminili protagoniste della storia, della poesia, della letteratura e delle arti visive del Novecento e dell’epoca contemporanea: da Alda Merini a Camille Claudel, da Frida Kahlo a Tina Modotti, da Artemisia Gentileschi a Vivian Maier.

Un omaggio delle figure di donna che, attraverso la pittura, la recitazione, la fotografia, l'arte, sono state capaci di cambiare la storia e l’idea del femminile contribuendo in maniera decisiva alla liberazione e alla valorizzazione delle energie creative delle donne e dell’intera società.

In mostra a San Gemini, prima e dopo lo spettacolo, ci saranno le opere di: Jenny Piccini, Silvia Argenti, Francesca Gentile, Rita Pecci, Melissa Marchetti, Sabrina Moretti, Piergiorgio Dessi, Katia Grilli, Cinzia Miccadei, Tatiana Morbidi, Giosuè Lizzio, Leonardo Martellucci, Sara Fidenzi e Naomi Falocco.

