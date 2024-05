Giovedì 30 Maggio 2024, 07:14

TERNI - Un’altra nonnina ternana ha rischiato di finire nelle grinfie di abili truffatori che le hanno chiesto soldi e oro per tirare fuori dai guai la sua amata nipote ma lei non c’è cascata.

La donna, 85 anni, aveva un altro telefono a disposizione oltre al fisso che i malviventi si sono preoccupati di tenere sempre occupato per evitare che lei potesse fare un rapido controllo per verificare se quello che le stavano raccontando fosse vero.

Mentre al finto avvocato ha fatto credere di essere pronta a consegnare la busta con dentro gioielli e contanti ha chiamato sua nipote. La ragazza ovviamente non aveva avuto incidenti e a quel punto l’anziana ternana ha scoperto il raggiro e ha dato l’allarme.

Sul posto sono arrivati i poliziotti della squadra volante ma i truffatori erano già spariti.

Le indagini sono in corso e la speranza è di poter individuare l’ennesima banda in azione per spillare cifre importanti a persone anziane e fragili.

L’ennesimo raggiro va in scena in un’abitazione del quartiere Matteotti.

L’85enne, lucida e ben informata sul fatto che da tempo gira gente che va a caccia di oro e denaro con la scusa del finto incidente, è sola in casa.

Squilla il telefono e a parlarle è un uomo che si qualifica come maresciallo dell’arma. La storia che s’inventa è la solita: «Tua nipote ha provocato un brutto incidente, ha investito una persona e rischia l’arresto ma c’è un modo per evitarle guai».

In azione al telefono anche il finto avvocato, che invita l’anziana ternana a preparare in una busta tutto quello che ha a disposizione. Gioielli e contanti, che dovrà consegnare senza perdere tempo alla persona incaricata di ritirare quello che serve per salvare sua nipote dall’arresto.

L’85enne, istruita dai familiari su quello che negli ultimi tempo sta accadendo con una certa frequenza, inizia ad insospettirsi. Mentre i malviventi sono al fisso lei prende il suo telefonino, va in un’altra stanza e chiama sua nipote.

La ragazza è al lavoro e cade dalle nuvole, l’anziana ha la conferma di avere di fronte due truffatori e dà l’allarme.

In pochi minuti nell’appartamento del quartiere Matteotti arrivano i poliziotti.

Dei malviventi nessuna traccia. Sono già spariti dopo aver capito che stavolta il colpo sarebbe saltato perché la vittima era più scaltra di quello che avevano previsto.

Alla signora resta altro da fare che presentare una dettagliata denuncia sull’accaduto. Gli investigatori della questura vanno a caccia di ogni elemento utile per inchiodare chi era sul punto di mettere a segno l’ennesima truffa in città.

E’ di pochi giorni fa la denuncia di un 24enne con precedenti specifici e di un ventenne incensurato, entrambi della provincia di Caserta, per la truffa messa a segno un mese fa a San Gemini. Quel giorno l’anziana consegnò oro e soldi per salvare il figlio che aveva provocato un incidente dall’arresto. I carabinieri, grazie alle immagini girate da una telecamera privata che ha immortalato la targa dell’auto presa a noleggio dai due campani, sono riusciti a incastrarli.