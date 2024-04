In Bct la mostra “(A)mare. La memoria dell’acqua”, dal 26 aprile al 5 maggio

Terni- Sarà inaugurata venerdì 26 Aprile, alle 18, alla bctLab di piazza della Repubblica, a Terni, la mostra “(A)mare. La memoria dell’acqua” dell’artista Alessia Angelucci.

La mostra, organizzata da Tempus Vitae con il patrocinio del comune di Terni, della bct e del Cesvol, è il viaggio personale e artistico dell’autrice, centrato sulla sua musa acqua, simbolo psichico e onirico del divenire, cambiamento e rinascita.

Sono presenti forme plastiche in terracotta e legno e visioni pittoriche impresse ad olio su tela.

La memoria dell’acqua, compagna di viaggio e centro di una poesia di libertà e cambiamento, che oltrepassa lo sguardo dall’apparente realtà alla visione surreale.

Presente in mostra un cameo tematico di fotografia dell’artista Melissa Marchetti. Curatore artistico Luca Faccenda del National Gallery Firenze. Gli orari per visitare la mostra, fino al 5 maggio: dal lunedì al venerdì delle 16.30 alle 19.30, il

sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13.

