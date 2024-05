Giovedì 30 Maggio 2024, 07:15

E' passata una settimana esatta dalla maledetta serata del Liberati finita con la retrocessione della Ternana. Per una rabbia ancora non sbollita, né dai tifosi, nè dai dirigenti. A partire dal presidente, Nicola Guida, che dovrebbe avere giovedì 29 maggio, o al massimo il 30, l'atteso incontro con il direttore sportivo Stefano Capozucca per capire se si continuerà ancora insieme, oppure no. «La delusione e l'amarezza, non passano certo facilmente», dice lo stesso Guida. Allo stesso tempo, per quanto dica ancora poco, conferma che farà una conferenza stampa per parlare di futuro e nuovi piani per la Lega Pro e non solo per quella. Anche perché non c'è solo il campionato di serie C da giocare, ma ci sono i temi caldi come lo stadio e la clinica. Questioni aperte e grandi, che potrebbero indurre lo stesso Guida a guardarsi ancora intorno in cerca di nuovi cofinanziatori. Prima di tutto per l'investimento sullo stadio nuovo, ma la cosa potrebbe allargarsi anche al foraggiamento dell'attività sportiva della Ternana.

Per ora, Guida non conferma. Sceglie la via della riservatezza, ripromettendosi di parlare quando sarà il momento: «Ci sono questioni da definire, a cominciare dal rapporto con il direttore sportivo. Senza tutto questo, cosa vi direi?». Intanto, però, l'intenzione di puntare a una serie C competitiva, le ha: «E' chiaro, che cercheremo di fare le cose bene nel prossimo campionato. Stiamo facendo le pratiche per l'iscrizione, intanto. La serie C è un campionato difficile. A Terni, sapete già quanto lo sia, ma vogliamo farci trovare pronti». Con quali programmi, però, ancora è presto per dirlo. Su questo, sarà più chiaro una volta deciso chi sarà il direttore sportivo (ancora Capozucca o più probabilmente uno nuovo) e poi una volta individuato anche l'allenatore. Tante, le questioni da affrontare, ma al momento i tifosi si domandano quali disponibilità finanziarie la proprietà metterà a disposizione del progetto squadra, dopo che in serie B si è già sposata una linea di razionalizzazione dei costi con superamento di tanti contratti onerosi in favore della scelta di giovani, quasi tutti con prestiti secchi. Nell'attesa anche di capire se avrà seguito la disponibilità espressa più di una volta dal sindaco Stefano Bandecchi per un possibile rientro di Unicusano al 5%.

Ad oggi, la porta aperta verso nuove risorse e nuovi possibili investitori è legata principalmente allo stadio. La convenzione ponte c'è, ma si guarda avanti, a quella definitiva per far passare il Liberati alla Ternana in diritto di superficie. Il nuovo stadio presuppone un investimento importante, con la possibilità di avere un impianto di proprietà e anche di poter recuperare gli investimenti con altre attività (non solo la clinica ma anche altre attività commerciali e ristorative) potrebbe attirare nuovi soggetti, con nuove risorse.